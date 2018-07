Telle mère...telle fille!

Dawna Wilkins dirige le musée de la ville. Elle demande à John Collins, professeur à l'université et expert des civilisations sud-américaines, de lui apporter son aide dans le cadre d'une exposition. Il accepte également d'accueillir la fille de Dawna, Emily, à ses cours. Cette dernière se révèle brillante et séduit John Collins. Ils s'engagent alors dans une relation passionnée mais secrète alors même que Dawna hésite encore à entamer une relation avec lui... John paraît être l'homme idéal. Pourtant, celui-ci est torturé par son passé. Pris d'une crise de démence, il assassine Emily. Il élimine toutes les traces qui pourraient l'accuser et soutient Dawna. Mais celle-ci commence à avoir des doutes...