Terrifiée par mon mari  

Meredith Redmond, journaliste primée et reconnue par ses pairs, vit avec ses deux filles dans la peur. Elle redoute que son ex-mari, Robert, un homme jaloux et violent qui a juré de récupérer ses deux enfants, ne réussisse à les retrouver et à se débarrasser physiquement d'elle. Lorsqu’il devient évident que le prédateur a retrouvé la trace de sa proie, Meredith est face à un choix cornélien : disparaître définitivement avec ses deux filles, abandonnant toute vie sociale, présente et passée, dans l’espoir d’un avenir meilleur ou assassiner Robert, en prenant le risque de finir ses jours derrière les barreaux, loin de ses enfants. De cette décision charnière découleront deux destins parallèles, dont les trajectoires radicalement opposées bouleverseront la vie d’une mère presque ordinaire.