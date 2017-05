Sur une île du Pacifique, le gouvernement américain a construit un laboratoire pour fabriquer des armes biologiques. Les travaux ne se déroulent pas comme prévu et le personnel semble avoir été victime d’une horde de zombies... Dix ans plus tard, une unité de Navy Seals est envoyée sur cette île, afin de faire le point sur la situation et doit également récupérer les dossiers sur les recherches menées sur ce site.