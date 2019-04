Tombé sur la tête

Thomas, un homme d'affaires arrogant et sans état d'âme évolue dans un univers de luxe et d'apparence aux antipodes de celui de Mathilde, une jeune artiste, sensible et un peu trop crédule. Par un curieux hasard ou peut-être un coup du "Destin", dans une allée du Bois de Boulogne, Thomas juché sur son VTT percute violemment l'aile droite du break que Mathilde conduit avec hésitation... Malgré le choc, Thomas est indemne mais à perdu la mémoire... il a tout oublié, son nom, son adresse et même son arrogance.. Troublée par le charme de cet inconnu, et touché par son désarroi, Mathilde va entreprendre, à ses risques et périls, de l'aider à retrouver son identité...