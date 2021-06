Tornades de pierres

La visite de touristes au fameux rocher de Plymouth, là où les premiers pionniers ont débarqué est perturbée par l’arrivée d’une trombe marine d’une rare violence dont leur guide sera la victime. Quelques instants plus tard le rocher est retrouvé à plusieurs kilomètres de là. Maddy, qui est flic, appelle son frère Joe, professeur de sciences, spécialiste des volcans et veuf depuis deux ans, pour qu’il soit un des premiers à constater ce phénomène. Lee, présentateur météo, grand ami de Joe et amoureux transi de Maddy ne tarde pas à les rejoindre. Ils sentent qu’il se passe quelque chose d’anormal. Après une nouvelle alerte, ils se dirigent tous les trois vers la marina pour demander aux plaisanciers et aux badauds de quitter les lieux. Parmi eux se trouve Megan, la fille de Joe qui a laissé Jackson, son frère dont elle a la responsabilité, tout seul pour aller se promener avec sa camarade de lycée Julie. Ils échappent tous à cette nouvelle tornade mais Joe dit à sa fille combien il est déçu par son comportement. Soucieux de mieux comprendre ces phénomènes météo, Joe crée un simulateur et les résultats qu’il obtient l’oblige à contacter la FOA (agence océanographique fédérale) pour les informer du danger que court l’agglomération de Boston et sa population si celle-ci n’est pas évacuée. Tara, une des responsables de la FOA ne prend pas Joe et Lee au sérieux. Joe et Lee veulent comprendre pourquoi ces trombes marines (que Lee a baptisées Stonades) qui s’introduisent dans les terres projettent des blocs de pierre couverts de neige carbonique dont la chute fait de nombreuses victimes. Après avoir compris le phénomène, ils recontactent Tara qui reconnaît qu’elle a eu tort de ne pas prendre leurs avertissements au sérieux. Maddy ne quitte plus Joe et Lee et commence visiblement à apprécier ce dernier. Après de nouvelles tornades meurtrières dont une a frappé le stade où se trouvent Megan et Jackson, qui s’en sortent indemnes, Joe pense que la seule solution est d’agir, localement, sur ces trombes marines. Tara met à leur disposition une ogive qui devra être envoyée dans le cœur de la trombe et qui normalement devrait mettre fin à ce phénomène dévastateur. Megan et Jackson, qui ont peur de perdre leur père lors de cette intervention, insistent pour l’accompagner. Il accepte. Après quelques frayeurs, la stonade est finalement désintégrée. Le calme revient sur Boston et sa région, et Maddy et Lee se fiancent.