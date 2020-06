Trafic d'adolescents

Katherine Hudson et sa fille, Emma, viennent de déménager du Wisconsin en Californie. Le mari de Katherine est décédé il y a un peu plus d’un an et elles n’ont plus de famille. Emma demande à sa mère de la déposer au centre commercial pour y rejoindre son amie, Courtney. Celle-ci lui apprend qu’elle a fait la connaissance de Johnny, un jeune homme qui a tout pour plaire. Il est justement venu retrouver les filles avec son ami Adam, un photographe qui a l’air de trouver Emma charmante. Lorsque Katherine, qui a aperçu les garçons, demande des explications à sa fille, une dispute éclate entre les deux femmes et la mère prive sa fille de sortie pendant 24 heures. Furieuse, Emma fait le mur pour retrouver Courtney et leurs deux copains. Mais c’est un piège : Adam lui fait boire une boisson et quand elle perd connaissance, il la livre à deux employés de Milena, qui est à la tête d’un trafic d’êtres humains. Milena annonce à Emma et aux autres jeunes filles avec lesquelles elle se retrouve en captivité que leur ancienne vie est révolue, qu’elles ne reverront plus jamais leurs proches, et qu’elles ont intérêt à faire plaisir aux clients qui vont venir les voir si elles ne veulent pas être affamées, battues, violées ou même tuées. Katherine est folle d’inquiétude quand elle constate la disparition d’Emma et la réaction de la police ne la rassure pas. Elle se souvient d'avoir croisé Anna, qui travaille pour Saving Innocence, un organisme qui recherche les jeunes disparus. Ensemble, elles mènent l’enquête pour tenter de retrouver la trace d’Emma.