Trahie par le passé

Sarah Winters, ex-lieutenant de police révoquée suite à des allégations de corruption, sort un roman intitulé "Justice dans les limbes". Au cours de sa première séance de dédicace, un étrange individu se présente à elle et lui demande comment elle a su quel type de poison avait été utilisé pour tuer Saunders. Un an plus tôt, Sarah avait enquêté sur ce meurtre dont elle s’est apparemment inspirée pour son livre. Lors d’une interview télévisée, Sarah quitte le plateau, quand le journaliste présente son livre comme le mea culpa d’une ancienne flic corrompue. Le jour-même, Mueller, le chef de la police, soupçonnée devoir falsifié des preuves pour charger Sarah et être promue chef à sa place, annonce de nouveaux éléments dans l’affaire Saunders, non élucidée et qu’elle a repris en main.