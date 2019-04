La trahison de mon mari

Cathy, une jeune mère de famille, vient de s’installer dans le Vermont avec son mari, un agent commercial qu’elle voit peu car son métier l’oblige à sillonner la région pour son travail. Elle est heureuse d’avoir entamé cette nouvelle vie, après avoir souffert d’un précédent mariage. Elle se lie d’amitié avec Torah, une voisine. Aimant photographier les oiseaux, elle a un sens aiguisé de l’observation et s’aperçoit bientôt de quelques détails troublants concernant son nouvel époux, Riley… Alors qu’elle le suit en voiture, persuadée qu’il entretient une liaison avec une femme habitant dans un Etat proche du Vermont, elle se retrouve piégée par son mari qui l’oblige à s’accuser du meurtre de sa maîtresse en la menaçant de ne plus jamais revoir son enfant. Elle est arrêtée par la police et s’accuse du meurtre. Mais lors de sa déposition, elle arrache l’arme du jeune policier et prend la fuite. Déterminée à sauver son fils, elle enquête elle-même sur le passé de son mari, découvre ses multiples trahisons et la sinistre vérité…