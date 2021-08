Traquée sur la toile

Les parents d'Aiden sont tués par un homme qui la harcèle par mail, par téléphone, etc…L'inconnu s'enfuit sans laisser de traces. 13 ans plus tard, dans la peur d'être retrouvée par son persécuteur, Aiden vit sous un faux nom, entourée de ses plus proches amis : Jill, sa thérapeute et Winton, directeur d'une galerie d'art. Celui-ci l'a prise sous son entière protection, et réussit à la convaincre d'exposer ses toiles dans sa galerie. Elle y fera la connaissance de Paul, pour lequel elle éprouve une attirance. Dans le même temps, le lieutenant Page, chargé de l'enquête à l'époque du meurtre, découvre que le persécuteur est de retour et qu'il cherche encore et toujours Aiden...