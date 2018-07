Traquée sur la toile

Les parents d'Aiden sont assassinés par un homme qui la harcèle par mail et par téléphone. L'inconnu s'enfuit sans laisser de traces. Treize ans plus tard, Aiden vit toujours dans la peur d'être retrouvée par son persécuteur. Elle porte un faux nom et elle reste entourée de ses plus proches amis : Jill, sa thérapeute, et Winton, le directeur d'une galerie d'art. Celui-ci l'a prise sous son aile. Il réussit à la convaincre d'exposer ses toiles dans sa galerie. Elle y fait la connaissance de Paul, un homme dont elle tombe sous le charme. Par ailleurs, le lieutenant Page, chargé de l'enquête à l'époque du meurtre, découvre que le tueur est de retour et qu'il cherche encore et toujours Aiden...