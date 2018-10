Trois filles, trois mariages, un tour du monde

Audrey et Jack sont bien décidés à profiter d'une retraite méritée. De leurs trois filles, seule Dahlia est encore avec eux. Nora, mannequin, est installée à Rome, et Teri, jeune cadre, vit à proximité avec son petit ami. Jack et Audrey s'apprêtent à faire une croisière autour du monde quand Nora, blessée dans un accident de voiture, revient de Rome avec une jambe dans le plâtre. Elle est bientôt suivie par Teri, qui vient de trouver son petit ami dans les bras d'une autre. Les parents sont ravis de voir à nouveau la famille réunie, mais les événements se précipitent. Leurs trois filles leur annoncent en même temps qu'elles vont se marier. Il faut tout organiser : adieu les vacances.