Tu ne tueras point...

Inspirée par de vrais événements... John Adler est pasteur dans une petite paroisse. Il est secondé par sa fille, Lily, tandis que son fils Jason, frère jumeau de Lily, est plus distant et rebelle. Quelques minutes après avoir célébré un office, Lily découvre sa mère allongée sur le sol de sa chambre. Elle s’est suicidée. Jason a du mal à se remettre du suicide de sa mère. Un soir, il rencontre Léa, une femme plus âgée que lui. Elle est barmaid dans un bar de la ville et a une fille de 15 ans, Scarlet. Léa mène une vie de femme libre et indépendante, entre travail et soirées trop arrosées, en délaissant sa fille. Jason tombe sous le charme et la présente à sa sœur Lily, qui va tout de suite l’apprécier. Commence alors une grande amitié faite de confidences et de soirées entre drogues et alcool. Jusqu’au jour où Léa est invitée par John Adler à dîner. Mais la soirée se passe mal. Jason quitte la table, suivie par Léa. Pour oublier les propos de son père, Jason prend de la drogue. Les effets sont tels que, désespéré, il se suicide en sautant d’un pont.