Tu seras à moi

Harvey, le mari de Grace, tente de la convaincre de se faire suivre. La psychiatre chez qui il l’a emmenée en consultation a diagnostiqué chez elle un trouble de la personnalité histrionique, une forme d’hystérie qui déclenche des sautes d’humeur brusques et des comportements extrêmes. La jeune femme refuse le diagnostic et, comprenant que son mari va la quitter, elle déclenche un accident qui le tue. C’est un nouveau départ pour elle : elle quitte l’Ohio et part pour Philadelphie, où elle a trouvé du travail comme transcriptrice dans un cabinet d’avocats. Elle emménage dans un quartier résidentiel et calme. Dès le jour du déménagement, elle fait la connaissance d’Erin, sa voisine, qui la convie à une fête où elle pourra rencontrer d’autres voisins. Alors qu’elle fait les courses au supermarché local, Grace tombe sous le charme de Robert Harris, professeur d’histoire à l’université de Horton...