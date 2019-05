Le tueur en sommeil

Cette histoire est basée sur un authentique fait divers qui défraya la chronique en 2010 . De nombreux meurtres inexpliqués de femmes noires attirent l’attention d’une jeune journaliste.Elle découvre que l’auteur des faits est un tueur en série qui sévit à Los Angeles depuis 25 ans et décide d’alerter l’opinion publique malgré l’hostilité de la police . Grâce à cette mobilisation et sous la pression médiatique, l’Etat de Californie autorise sur cette affaire, et pour la première fois, la technique de recherche d’un suspect par ADN familial. Cette révolution judiciaire aboutira à l’arrestation de Lonnie Franklin Junior , accusé d’au moins douze meurtres et d’une tentative de meurtre.