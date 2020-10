Un amour au poil

Hailey Goode est une jeune femme qui s’investit dans la protection et l’adoption des chiens. Son souhait le plus cher serait de créer un grand parc pour chiens. Pour ce faire, elle doit convaincre la mairie de sa ville de l’aider dans sa démarche. Sa rencontre avec un séduisant jeune homme travaillant à l’hôtel de ville pourrait permettre à Hailey de trouver une solution et peut-être de trouver l’amour...