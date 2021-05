Un amour de pâtisserie

Dorothée est une femme comblée: épouse d'un chirurgien esthétique du pied très célèbre, elle habite sur la 5 ème avenue à New York et passe son temps entre les boutiques de luxes, le club de sport et l'esthéticienne avec ses trois amies aussi riches et superficielles qu'elle. Puis sa vie bascule , Wade son mari la quitte pour son acuponctrice de 20 ans et demande le divorce. Dorothée se retrouve à la rue et obligée de retourner dans le New Jersey vivre avec son père, veuf, dans la boulangerie familiale. Un jour, forcée de remplacer le livreur, elle rencontre le propriétaire d'un relai ,Benny, et c'est le coup de foudre réciproque, mais Dorothée, échaudée et craintive ne se laisse pas approcher. Elle se met à la pâtisserie et crée le Paddycake, gâteau qui va lui valoir une gloire et un succès immédiats. Une société internationale lui propose même de la franchiser, mais sans son père. Dorothée refuse . Elle va tomber dans les bras de Benny après s'être rendu compte que "la vie est plus douce de ce côté du fleuve".