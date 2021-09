Un amour inévitable

Elizabeth et George, deux amis d’enfance, sont fiancés et tiennent leur cabinet dentaire ensemble. Ils sont tous les deux très organisés et ne laissent aucune place à l’aventure dans leur vie. Quand Elizabeth propose à George de voyager en Amérique de Sud, ce dernier refuse catégoriquement. Il préfère les séminaires médicaux. Ils décident de passer quelques jours à Echo Beach dans la maison de la mère de George, Diana, et des frères et sœurs de George, Louise et David, pour organiser leur mariage qui approche. Elizabeth, George, Louise et David ont passé toute leur adolescence ensemble, mais David, grand aventurier, passe désormais son temps à voyager et n’a pas revu Elizabeth depuis longtemps.