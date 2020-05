Un amour irrésistible

Après avoir découvert un indice,Ellen, jeune avocate, part pour la petite ville de Beacon afin de remettre la lettre que sa grand-mère, avant de mourir, avait écrite à un certain Chet Cumberfield. Dès son arrivée, alors qu’elle visite la ville et s’apprête à faire une photo au bord de l’océan, Hellen fait une chute du haut d’un vieux quai sur pilotis et se retrouve dans l’eau. Croyant qu’elle va se noyer, Roy plonge pour lui porter secours. Reconnaissante et troublée, la jeune femme embrasse son sauveteur. Le lendemain, la photo du sauvetage et du baiser apparait en première page du journal local. Perturbée par cette suite d’incidents fâcheux, Hellen décide de remettre la lettre à son destinataire et de quitter la ville au plus vite afin de rejoindre Hayden Croft, homme politique avec lequel elle est « quasiment » fiancée. Mais le destin en a décidé autrement et le séjour à Beacon va se prolonger, apportant son lot de découvertes et de surprises. En effet, Hellen apprend que sa chère grand-mère était non seulement une grande artiste peintre mais qu’elle était aussi très amoureuse de Chet Cumberfied qui n’est autre que le grand-oncle de Roy. Ces nouvelles et la visite de la « maison aux myrtilles » où la grand-mère et Chet se sont aimés dans leur jeunesse vont renforcer les sentiments qu’Ellen et Roy ressentent l’un pour l’autre et sceller leur amour.