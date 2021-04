Un assassin dans ma famille (avec Brooke Nevin (S.W.A.T.))

Sarah est une jeune femme heureuse, entourée d’une famille aimante. Mais elle garde une blessure, la mort prématurée de ses parents a laissé un manque et des questions sur son hérédité. Quand Victoria, sa meilleure amie, lui offre à l’occasion de son anniversaire un kit pour procéder à un test génétique, elle est très emballée. Seulement, le soir même, Victoria disparaît et on ne tarde pas à retrouver son cadavre dans la forêt.