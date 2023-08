Un baby-sitter trop séduisant

Voyant sa carrière de cheffe cuisinière décoller, Lani, une jeune et jolie divorcée, se met en quête d'une baby-sitter pour Jaylen, son fils âgé de 7 ans. Tous deux sont immédiatement séduits par le jeune et beau Morgan qui semble trop parfait pour être vrai. Il est engagé et se rend rapidement indispensable . Mais lorsque Mercedes, l'assistante de Lani, découvre que Morgan n'est pas celui qu'il prétend être, ce dernier l'élimine.