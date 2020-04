Un bébé devant ma porte

Violet, une jeune femme âgée de vingt ans, élève seule son enfant, Charlie. Renvoyée de son travail, sans argent, sans logement, sans aucune aide de sa famille et malade, elle ne voit pas d’autre solution que de laisser Charlie devant la porte de la chroniqueuse et écrivain Peyton Mac Gruder, dont elle a entendu les propos bienveillants à la radio. Peyton ne veut pas de cet enfant, mais son mari insiste en disant que ce sera provisoire. Cet enfant abandonné réveille de douloureux souvenirs chez Peyton qui a vécu une histoire similaire à celle de Violet. Peyton va rapidement s’attacher à Charlie et sera désireuse de l’adopter. Mais Violet, guérie, veut récupérer son fils.