Un berceau sans bébé

Maggie et Aaron, dont la réussite sociale est évidente, attendent leur premier enfant. Mais vers la fin de sa grossesse, Maggie ne sent plus son bébé bouger et elle accouche d’un petit garçon, mort-né. Le choc est tel que Maggie se mure dans sa douleur et rejette son mari. La communication n’est plus possible. Chacun vit son immense chagrin à sa façon. Ils font une dernière tentative pour essayer de se retrouver en partant pour Las Vegas. La magie n’opère que quelques heures. Au retour, c’est la séparation car Maggie découvre que son mari a une relation avec une collègue de travail. Chacun essaie de se reconstruire. Mais Maggie s’aperçoit qu’elle est enceinte à nouveau, suite à leur petite escapade à Las Vegas. Grâce à une femme médecin qui a, elle aussi, accouché d’un enfant mort-né, Maggie réussit peu à peu à mettre des mots sur sa terrible perte et à envisager de pouvoir mettre au monde un nouvel enfant.