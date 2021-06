Un coup de foudre vertigineux

Le Dr Lizzie Beauman est une mère divorcée et une directrice d’hôpital déterminée à obtenir les meilleurs résultats pour son établissement, tout en s’occupant de sa petite fille de cinq ans, Quinn. Elle a toujours pris grand soin de séparer sa vie professionnelle et sa vie privée, mais ses certitudes se retrouvent chamboulées lorsqu’elle embauche Charley pour être le nouveau pilote d’hélicoptère de l’hôpital, et que ce séduisant pilote se trouve être le fils de Walter, un veuf qui s’est tout récemment lié d’amitié avec Quinn et Lizzie. Alors qu’il se désolait de voir son père se renfermer depuis la mort de sa femme, Charley se réjouit de l’irruption de la petite fille dans la vie de Walter. Grâce à elle, Walter va recommencer à sourire, à rire et surtout, à jouer du piano. Le séduisant pilote va également pousser Lizzie dans ses retranchements et la forcer à dépasser ses peurs. Elle va petit à petit surmonter son vertige grâce à lui, et faire tomber les barrières personnelles qu’elle s’imposait jusqu’alors.