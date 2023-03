Un couple en péril

Valérie Stennil est une créatrice d'objets en cuir qui vit à Seattle. Elle retrouve à une réunion d'anciens élèves Gary Emerson. Il fut son petit ami vingt ans plus tôt, à l'époque du lycée, et l'avait quittée. Lors de cette réunion, pendant laquelle Gary a tout fait pour l'éviter, elle lui fait comprendre qu'elle ne l'a jamais oublié. Gary finit par lui confier qu'il n'est pas très heureux dans son couple et, troublé, il l'embrasse. A son retour à Los Angeles où il vit avec sa femme, Jess, et leurs deux enfants, Carissa et Zach, Gary reçoit des messages de Valérie auxquels il répond. Il ignore que la jeune femme est en fait à Los Angeles et qu'elle espionne sa famille. Connaissant les emplois du temps de tous les proches de Gary, elle s'arrange pour apparaître le plus souvent possible dans son quotidien. Alors que Jess commence à soupçonner que son mari la trompe, Gary dément absolument avoir une relation extraconjugale et il résiste effectivement aux tentatives de séduction de plus en plus pressantes de Valérie.