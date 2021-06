Un cri dans la nuit

Quand Zoé apprend que sa sœur Rachel s'est suicidée, elle se voit contrainte de revenir chez sa mère, qui noie son chagrin dans l'alcool. Celle-ci commence à remettre en doute la thèse du suicide et Zoé, professeure de littérature et passionnée de romans policiers, se prend au jeu de l'enquête. Elle fait tout pour infiltrer le milieu de la nuit dans lequel sa soeur travaillait... à ses risques et périls.