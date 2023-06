Un crime dans ma maison

Tess et Mark Ellison, un jeune couple, ont l’opportunité d’acheter une très belle maison à un prix dérisoire. Et pour cause, les anciens propriétaires, Monsieur et Madame Clark y sont morts dans des circonstances tragiques : le mari a assassiné sa femme avant de se donner la mort. D’abord réticente à l’idée de vivre dans une maison à l’histoire sordide, Tess finit par se laisser convaincre. Son mari était constamment en déplacement, la jeune femme est amenée à découvrir son nouvel environnement seule. Elle fait la connaissance de ses voisins et finit par se rapprocher de David Gleeson, un bel homme veuf et sympathique, toujours prêt à rendre service. Tout se passait bien, jusqu'à ce qu'une série d'événements étranges, l'inquiète. Tess ne sent plus à l'aise dans le quartier. Elle décide de contacter Harmony Hines, une journaliste qui s’est intéressée à l’affaire Clark, et espère en savoir plus sur les circonstances de leurs morts. Harmony lui fait alors part de son intime conviction : Monsieur Clark n’a pas tué sa femme. Ils ont tous les deux été assassinés par David Gleeson...