Un été à New York

Dans une petite ville de l’Ohio, Taylor Morgan, vendeuse modèle d’une boutique de vêtements, a toujours rêvé de vivre à Manhattan. Un jour, elle fait la connaissance d’Alyssa, la propriétaire d’une luxueuse enseigne de prêt-à-porter à New York. Alyssa est séduite par ses talents et lui propose de devenir sa nouvelle gérante. Cette dernière arrive ainsi dans la ville de ses rêves. Hélas, elle découvre rapidement que les choses ne sont pas aussi simples qu’elle l’avait imaginé. La boutique d’Alyssa doit faire ses preuves auprès de futurs investisseurs en vue d’une expansion. Par ailleurs, les vendeuses d’Alyssa, Mindy et Courtney, qui n’ont pas été prévenues de l’arrivée de Taylor, estiment que le poste de gérante leur revenait et ne se montrent pas très accueillantes. Pour couronner le tout, Alyssa impose à Mindy d’accueillir Taylor chez elle, dans un minuscule appartement. Découragée, Taylor cherche un endroit où déjeuner et fait la connaissance de Philip, un séduisant agent immobilier qui lui propose de lui trouver un logement. Taylor retrouve son énergie et quelques idées pour dynamiser la boutique d’Alyssa. Après avoir conclu une très belle vente avec Kendall Ryke, une actrice connue, elle organise une braderie qui dope le chiffre d’affaires.