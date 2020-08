Un été à New York

Dans une petite ville de l’Ohio, Taylor Morgan, vendeuse modèle d’une boutique de vêtements a toujours rêvé de vivre à Manhattan. Un jour, elle fait la connaissance d’Alyssa, la propriétaire d’une luxueuse enseigne de prêt-à-porter à New York. Alyssa est séduite par ses talents et lui propose de devenir sa nouvelle gérante. Cette dernière débarque ainsi dans la ville de ses rêves. Mais découvre rapidement que les choses ne sont pas aussi simples qu’elle l’avait imaginé. La boutique d’Alyssa doit faire ses preuves auprès de futurs investisseurs en vue d’une expansion. Par ailleurs, les vendeuses d’Alyssa, Mindy et Courtney, qui n’ont pas été prévenues de l’arrivée de Taylor, estiment que le poste de gérante leur revenait et ne se montrent pas très accueillantes. Pour couronner le tout, Alyssa impose à Mindy d’accueillir Taylor chez elle, dans un minuscule appartement. Découragée, Taylor cherche un endroit où déjeuner et fait la connaissance de Philip, séduisant agent immobilier, qui lui propose de lui trouver un appartement. Taylor retrouve son énergie et quelques idées pour dynamiser la boutique d’Alyssa : A-line. Après avoir conclu une très belle vente auprès d’une célèbre actrice de sitcom Kendall Ryke, elle organise une braderie qui dope le chiffre d’affaire. Mindy et Courtney s’adoucissent et la poussent à approfondir sa relation avec Philip. Mais Taylor s’y refuse : le travail passe avant tout. Pourtant, il met tout en œuvre pour la séduire : visite guidée de la ville, pique-nique et balade à vélo dans Central Park, il lui avoue aussi son rêve secret : acheter un food-truck et proposer de bons petits plats devant les lieux emblématiques de Manhattan. Le rendez-vous d’Alyssa avec ses investisseurs pour l’expansion approche, et les chiffres de la boutique sont toujours insuffisants. Taylor découvre alors d’anciens croquis signés de la main de sa patronne. Lui vient alors l’idée de faire réaliser ces modèles et de les proposer en exclusivité dans la boutique. Philip la soutient dans ce projet. Mais lorsqu’Alyssa découvre le résultat, elle se fâche. Taylor, déçue, quitte Manhattan et retourne dans l’Ohio. Kendall Ryke revient chez A-Line, demande à parler à Taylor, absente, et découvre les modèles qu’elle a fait réaliser à partir des dessins d’Alyssa. Devant son enthousiasme, cette dernière comprend alors qu’elle n’aurait pas dû se mettre en colère contre Taylor et qu’une fois de plus, la jeune femme avait vu juste. Elle retourne la chercher dans l’Ohio et lui propose de devenir son associée. Taylor accepte, mais réalise en arrivant que l’expansion souhaitée par les investisseurs d’Alyssa se fera au détriment de la qualité. Elle est contre et promet à Alyssa de trouver une meilleure stratégie. Elle y réfléchit toute la nuit, et le lendemain, alors qu’Alyssa est sur le point de signer, elle lui expose ses idées. Son « associée », séduite, renvoie les investisseurs et conseille à Taylor de ne pas passer à côté de sa vie privée. Elle court alors retrouver Philip qui de son côté a suivi ses propres conseils et acheté son food-truck pour réaliser son rêve.