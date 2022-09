Un ex toxique

Alors que le couple qu’elle forme avec son fiancé Todd n’est pas au beau fixe, Danielle Taylor voit resurgir dans sa vie son ex-copain du lycée. D’abord contente de se remémorer le bon vieux temps avec lui, elle se rend progressivement compte qu’il est de plus en plus envahissant et qu’il est obsédé par le passé.