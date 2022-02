Un homme inquiétant

Dana Morgan perd son mari d'un cancer et se retrouve seule avec sa fille, Ariel, qui entre à la faculté. La jeune étudiante y fait la connaissance de Ben et de son beau-père, Adam, également veuf, qui va s'immiscer dans la vie de Dana, jusqu'à l'empoisonner et l'enlever. Pour ce faire, il n'hésite pas à manipuler son entourage, sa fille et son beau-frère, Cameron, et cause même accidentellement la mort de ce dernier. En menant l'enquête, Ariel et Ben découvrent qu'Adam a empoisonné également ses ex-femmes et son beau-fils avec un antibiotique...