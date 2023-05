Un mensonge en héritage

Carrie et son mari dirigent le ranch d'Overlook. Tout se passe pour le mieux jusqu'à ce que la mère de Carrie, Grace, rentre de ses vacances avec un nouveau mari de l'âge de sa fille. Reed n'inspire pas confiance à Carrie et les accidents s'enchaînent, conduisant Grace à l'hôpital et provocant la mort d'une de leurs employés. Carrie est persuadée que Reed veut les tuer, elle et sa mère, afin de mettre la main sur leur fortune...