Un Noël de Cendrillon

Angie, une organisatrice d'événements, prépare un bal masqué de Noël chez Nicholas Karmichael, un riche célibataire. Elle travaille avec sa cousine Candace, qui récolte constamment le fruit de ses efforts. Otto, l'oncle d'Angie, l'a recueillie à l'âge de six ans, à la mort de ses parents. Angie rêve de pouvoir enfin gérer l'entreprise toute seule, sans Candace qui se comporte comporte en tyran. Cette dernière cherche justement à se marier avec un riche célibataire et voit le bal de Nicholas comme une opportunité. Elles font un marché : Angie aide Candace à trouver un mari riche et Candace lui cédera Prestige-Traiteur, l'entreprise, en retour. Candace reçoit une invitation de Nicholas en personne, mais une réaction allergique l'empêche de se rendre au bal. Angie s'y rend à sa place, sans lui dire, en promettant d'être dans l'équipe de ménage qui commence à travailler à minuit. Elle rencontre un homme et c'est le coup de foudre mutuel. A minuit, elle s'esquive et troque sa robe de soirée pour sa tenue d'employée de Prestige-Traiteur. Le lendemain, Nicholas commence ses recherches pour retrouver la mystérieuse femme dont il est tombé amoureux. Il ne connaît ni son nom, ni son visage. Il poste alors une vidéo dans laquelle il promet de se marier avec cette dernière.