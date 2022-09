Un océan de suspicion

Anne, jeune étudiante contrainte d’abandonner son Master de musicologie après un accident de voiture, accepte de garder les enfants de sa directrice de mémoire le temps d’un été. Elle enquête discrètement sur la disparition mystérieuse de cette dernière et tombe sous le charme de son mari, Dominic. Victime de crises de somnambulisme, il devient de plus en plus difficile pour elle de faire la différence entre rêves, réalité et flashbacks.