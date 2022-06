Un pacte inavouable

Hayley cumule deux boulots pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille Jamie. Son ex-mari, Jerry, est un alcoolique accro aux jeux qui lui extorque régulièrement une pension alimentaire. Un soir, alors qu'elle transporte deux clients, ils l'entendent se disputer avec Jerry au téléphone et lui proposent d'aller boire un verre avec eux. Là, chacun se plaint de ce qui ne va pas dans sa vie respective : Kevin s'est vu refuser une promotion à cause de sa liaison avec sa supérieure et Melanie est quotidiennement maltraitée par sa tante Lisa, la directrice du théâtre dans lequel elle travaille. Melanie évoque l'idée d'un pacte : que chacun tue l'ennemi de l'autre pour le débarrasser de ses ennuis. Sur le coup, Kevin et Hayley ne la prennent pas au sérieux, mais lorsque la supérieure de Kevin est retrouvée morte, ils comprennent tous les deux que l'engrenage est lancé..