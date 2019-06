Un patient troublant

Victoria Wrightmar, thérapeute et auteure de best-sellers, connaît un succès grandissant. Ce succès rend sa vie sentimentale difficile, même si son petit ami, Jason, se montre très compréhensif. Pourtant, malgré ce succès, elle n’arrive toujours pas à se remettre du suicide d’un ses patients, Dylan McNalt, qui s’était trop attaché à elle et n’avait pas supporté qu’elle repousse ses avances. Une nouvelle patiente, Blaire Bennett, vient la consulter pour des insomnies et un cauchemar récurrent qui la terrorise. Cauchemar dans lequel elle s’accuse d’avoir tué un homme qui gît au sol, le visage caché. La vie de Victoria va alors basculer. Le cauchemar de sa patiente la renvoie à la mort de McNalt. Un de ses patients, Derek, commence à montrer des signes de rechute alors qu’il était en voie de guérison. Comme McNalt, il commence à trop s’attacher à elle. Est-elle condamnée à revivre le même drame ? Les hommes autour d’elle doivent-ils toujours mourir ? Jason est retrouvé inconscient chez elle...