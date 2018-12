Un petit cadeau du Père Noël !

La fabrique artisanale de décorations de Noël de Carbon Hill, créée par la famille Donner il y a trois générations, est au bord de la faillite. Elle vient de perdre son plus gros client après avoir été rachetée majoritairement par une multinationale qui dépêche sur place, quelques jours avant noël, une spécialiste de la "restructuration", chargée de réduire de façon drastique la masse salariale pour stopper l'hémorragie financière. Mais l'experte en licenciement a vécu quelques années avec ses parents dans cette petite ville du sud des Etats-Unis et connaît très bien l'actuel directeur, Jesse Donner, le petit-fils du fondateur de l'entreprise, son ancien amour de jeunesse. Jesse pense qu'Amelia est venue pour sauver son entreprise et refuse que le moindre de ses employés soit licencié. Amelia est tiraillée entre les injonctions de sa hiérarchie qui lui ordonne de se débarrasser de la moitié du personnel et sa sympathie grandissante pour Jesse et son petit garçon. Daniel a perdu sa maman quelques années plus tôt et il croit dur comme fer au Père Noël et à la magie de Noël.