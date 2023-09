Un professeur trop séduisant

En reprenant la faculté, Nicole retrouve un ancien professeur, Daniel, avec qui elle a eu une liaison. Il tente de la séduire à nouveau, mais Nicole lui en veut d’avoir caché qu’il était marié. Brandon, un camarade de classe, comprend ce qui se passe et soutient Nicole. Jaloux, Daniel humilie Brandon en cours. De retour chez lui, Daniel est confronté à sa femme, qui se doute de ses infidélités. Alors que Brandon et Nicole ont passé la nuit ensemble, Nicole s’absente brièvement et retrouve Brandon mort à son retour. La police conclut qu’il s’agit d’une overdose de kétamine. Nicole ne croit pas à cette version des faits et mène son enquête. Elle découvre alors qu'une autre étudiante a été retrouvée morte d’une overdose de kétamine l’année précédente...