Un sourire assassin

Laurel et James, un jeune couple aisé et traditionnel, traversent une crise depuis que James a eu une aventure, ce que Laurel n’arrive pas vraiment à pardonner. Lors d’un séminaire, elle croise la route du séduisant Kent qui use de ses charmes ravageurs pour la faire succomber. Au lendemain de la nuit qu’ils ont passée ensemble, elle réalise qu’elle a commis une erreur et elle compte reprendre sa vie en oubliant cet épisode sans importance. Mais Kent ne va pas laisser la jeune femme sortir de sa vie si facilement et les raisons de son attachement sont bien plus troubles qu’il n’y paraît...