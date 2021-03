Un tueur au visage d'ange

À Delmar, une petite ville paisible de l’État de New York, monsieur et madame Porco sont sauvagement attaqués à coups de hache alors qu’ils dormaient chez eux. Lui succombe à ses blessures et elle est retrouvée entre la vie et la mort. L’enquête est menée par un inspecteur qui connait bien cette famille et très vite, il suspecte le fils cadet du couple, Christopher, qui étudie à l’Université de Rochester, à trois heures de route de là. Malgré le fait que beaucoup d’éléments tendent à prouver qu’il est le coupable, Christopher clame son innocence. De plus, il prétend que l’enquête n’est pas impartiale puisque Christopher entretien une relation avec la fille de l’inspecteur chargé de l’enquête et que les relations entre les deux hommes sont très tendues. À l’issue d’un procès très médiatique, Christopher est jugé coupable pour le meurtre de son père et la tentative de meurtre sur sa mère.