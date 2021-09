Un voisin intrusif

Michael et Chloé s'installent en banlieue dans une grande maison accolée à celle de Gerald et Cherryl, un couple de sexagénaires aux abords bourgeois et plutôt accueillants. Gerald, psychothérapeuteà la retraite, sent vite chez Chloé un certain mal-être et lui propose quelques séances gratuites, par pure bonté d'âme, ce que Cherryl, qui a pourtant d'excellentes relations avec la jeune femme, réprouve de peur que les gens n'abusent de la gentillesse de son mari. Mais un mot laissé dans la boîte aux lettres du jeune couple va mettre le feu aux poudres et entraîner Chloé sur une enquête à rebondissements au cours de laquelle elle découvrira que les bonnes intentions de son voisins sont plus obscures qu'elles n'y paraissent.