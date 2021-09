Un voisin qui vous veut du mal

Deux ans après avoir perdu son mari dans un accident de voiture, Sarah prend un nouveau départ dans la vie. Elle et sa fille emménagent à Pine Haven, un quartier résidentiel près de la maison de retraite de sa belle-mère. Elles sont accueillies très chaleureusement par Mike, l'agent de sécurité du quartier. Mais très vite, les problèmes s'enchaînent : cambriolage, départ d'incendie, fausse alerte du système d'alarme. Heureusement, Mike répond toujours à l'appel, au grand dam de Julia, la voisine d'en face, qui a jeté son dévolu sur lui depuis longtemps et voit d'un fort mauvais oeil Mike tourner autour de la jeune et jolie veuve.