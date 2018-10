Une amitié contre les préjugés

Violet, une jeune fille pauvre élevée par sa grand-mère d'adoption, Mima, rêve de devenir coiffeuse professionnelle. Quand elle aura un brevet et un fauteuil de coiffure, son rêve pourra voir le jour. En attendant, elle travaille pour Shirley, qui a également sous ses ordres, Pearl, une Afro-Américaine qui souffre du racisme de sa patronne. Un jour, en l'absence de sa directrice, Violet coiffe une cliente du salon en s'autorisant à lui faire une coupe qu'elle a inventée. Violet et Pearl sont toutes les deux renvoyées. Mima encourage Violet à monter son propre salon, mais la vieille dame meurt, laissant Violet désemparée. Pearl et Violet décident de s'associer pour monter leur salon de coiffure. Elles affrontent le racisme des femmes noires qui refusent de se laisser coiffer par Violet car elle est blanche. Aidée par Pearl, celle-ci saura pourtant les convaincre de ne plus porter de perruques et de retrouver des coiffures plus authentiques.