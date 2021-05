Une amitié dangereuse pour ma fille

Samantha et sa fille, Blake, attendent avec impatience une étudiante anglaise, Chloé, qui vient séjourner chez elles, aux Etats-Unis, dans le cadre d’un programme d’échanges étudiants. La sœur de Blake est morte et Samantha espère que l’arrivée de Chloé lui changera les idées. Samantha a ouvert son propre café. Elle y emploie Lisa. Chloé sème rapidement la zizanie dans l’entourage de Blake, la poussant à changer, à s’habiller plus sexy, à voir d’autres garçons que son amoureux, Jack, informaticien en herbe. Jack découvre secrètement que Chloé a menti sur son identité. Mais Chloé intercepte son message à Blake et tue Jack en le noyant dans la piscine. La police entame une enquête...