Une amitié malsaine

Lee Maxson a perdu son père qui s'est suicidé et vit avec une mère tyrannique. Elle s'évade dans les recueils de poèmes de Sarah Miles, dont elle est passionnée. Travaillant dans un café librairie, elle approche Sarah en lui proposant d'organiser une lecture de ses poèmes. Lee espionne Sarah et voit un soir son mari, Daniel, la frapper. Lee décide de tuer Daniel pour débarrasser Sarah de son mari qui la trompe et l'étouffe. Devenue veuve, Sarah s'ouvre petit à petit à sa nouvelle amie qui elle-même s’immisce de plus en plus dans son existence. Mais l'enquête sur la mort de Daniel conduit la police à penser que Sarah pourrait avoir tué son mari. L'insistance de Lee commence à inquiéter Sarah qui se met à douter de la bienveillance de sa prétendue amie. Avec l'aide de Will, son éditeur, Sarah mène l'enquête...