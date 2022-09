Une belle fête de Noël

"Caroline et Michael Anderson sont un jeune couple qui part en trombe pour l'hôpital : Caroline est enceinte de jumeaux, et le grand jour est arrivé ! Le futur papa roule tellement vite qu'il est pris en chasse par la police locale, mais il finit par s'arrêter sur le bas-côté, et sa femme donne naissance à des jumeaux dans la voiture, sur une petite route.Quelques années plus tard, le couple a quitté la Georgie pour s'installer dans une immense maison de Beverly Hills, où ils donnent une fois par an une grande soirée de Noël en faveur des familles qui ont eu moins de chance qu'eux. Mais ils manquent de tact et leur cadeaux ""utiles"" ne font pas vraiment l'unanimité. Et avec leur amis Patty et Ray, qui est un collègue avocat de Michael, les rapports ne sont pas meilleurs : leurs relations sont basées sur la surenchère.Michael offre un beau cadeau à sa femme : ""Ma Bulle"", une boutique rien que pour elle, où elle pourra vendre ses produits pour le bain faits maison.Michael est un avocat sans scrupule, prêt à défendre n'importe quelle multinationale, du moment qu'elle lui rapporte gros. Un jour, son père dit stop : il annonce à Michael qu'il ne supporte plus son arrogance, et il le licencie. Michael doit trouver du travail au plus vite, car les Anderson ont l'habitude de dépenser beaucoup d'argent, et leurs finances sont très vite au plus mal, d'autant plus que la boutique de Caroline aussi est un fiasco.Les Anderson n'arrêtent pas de se disputer, et l'arrivée de Katie, la tante de Michael qui vient s'installer pour les fêtes, pourrait bien compliquer encore les choses. Et une des rares clientes de Caroline, Gertrude, porte plainte contre sa boutique pour choc émotionnel infligé par un bain moussant !Au lieu de contre-attaquer, Michael s'intérese aux problèmes de Gertrude, qui est sans emploi elle aussi. Il lui trouve du travail au sein du cabinet de son père.Les finances ont beau péricliter, la famille Anderson décide d'organiser quand même sa soirée de Noël traditionnelle, mais cette fois pas de surenchère en matière de décoration : tout sera fait maison. Ce Noël placé sous le signe de la simplicité et de la générosité fait mouche, tout le monde repart heureux, et Michael est comblé, puisque la soirée lui permet d'être embauché au Bureau du Procureur. Il gagnera peut-être moins qu'avant, mais il a compris que l'argent ne faisait pas le bonheur."