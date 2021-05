Une belle-mère qui me veut du mal

Tina, jeune architecte d'intérieur, fréquente depuis six mois Brock, un médecin veuf, père d'une petite fille, Harper. Trois ans auparavant, Lorna, la mère de l'enfant, est morte dans un accident de voiture. Aux côtés de Tina, Brock a repris goût à la vie et une belle complicité unit sa fille à Tina. Il organise une réception pour présenter la jeune femme à ses amis. Mais la fête est troublée par l'arrivée inattendue de Joyce, la mère de Lorna. En voyage depuis deux mois, elle ne s'attendait pas à l'officialisation de cette relation. De plus, sur un coup de tête, Brock demande Tina en mariage. A cette annonce, l'ex-belle-mère, blêmit. Voulant depuis toujours tout régenter, très possessive avec sa petite-fille, elle voit cette union d'un très mauvais œil. Elle commence à persécuter Tina en utilisant les contacts de son compagnon Duane, un éminent avocat. Joyce lui tend des pièges et Tina est accusée d'usurpation d'identité par son ancienne associée. Joyce monte aussi la petite Harper contre Tina, jalouse de la place que celle-ci occupe.