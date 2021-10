Une carte pour dire je t'aime

Darcy Blake travaille comme auteure à la Maison de cartes Harrington, où elle est la favorite d’Edward Harrington, le créateur et gérant de l’entreprise. Mais celui-ci cède bientôt la place à son petit-fils, William, qui a en tête de dynamiser l’entreprise avant de la revendre au plus offrant. Leur rencontre fait des étincelles : elle met en avant l’aspect humain de leur métier, qui permet aux gens d’exprimer leurs sentiments envers leurs proches, tandis qu’il ne voit que chiffres, résultats et bilans comptables. Mais petit à petit, le cœur généreux et tendre de Darcy finit par faire fléchir William, au grand dam de son assistante, froide et calculatrice, Taylor.