Une demande en mariage pour Noël

Noelle a toujours rêvé d'avoir un chien et se décide enfin à en acheter un, quelques jours avant Noël. Mais l'animal détruit tout sur son passage et elle lui donne le nom de Brigand. Après avoir perdu son petit ami Todd, l'appartement qu'elle partageait avec lui et son travail à cause de Brigand, Noelle accepte de passer les fêtes de fin d'année à la ferme familale de Liam, son collègue de travail, un garçon un peu fruste. Après quelques jours passés à connaître et à apprécier Liam, Noelle voit arriver Todd, qui l'avait jetée dehors et qui souhaite maintenant l'épouser. La jeune femme doit alors choisir entre le monde sécurisant et voué à la réussite qu'elle a laissé derrière elle et un avenir excitant, mais plein d'imprévus avec Liam et Brigand.