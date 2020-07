Une dernière chance pour l'amour

Amanda et Jérémy annoncent leur mariage alors que les parents d’Amanda sont au bord de la rupture. Le mariage ayant lieu le semaine suivante, ils décident de ne rien dire à leur fille, ni aux futurs beaux-parents. Chloé et David retournent sur le lieu de leurs vacances d’autrefois pour marier leur fille, qui souhaite faire revivre ses souvenirs d’enfance. Le séjour, plein de rebondissements et d’épreuves, va permettre à Chloé et David de se souvenir pourquoi ils se sont aimés et pourquoi le quotidien le leur a fait oublier.