Une ennemie si proche

Bien que très différentes, Claudia et Beth sont les meilleures amies du monde. Claudia, une séduisante jeune femme blonde, trompe son mari, Wyatt, plus âgé qu'elle. Beth est mariée à Kurt. Ils sont parents d'un petit garçon, Charlie. Beth a connu, dans le passé, des problèmes d'alcool. Un soir, Wyatt annonce à Claudia qu'il a perdu son travail et qu'il va falloir restreindre leur train de vie. Celle-ci décide alors de le supprimer en l'empoisonnant, pensant ainsi toucher l'assurance vie. Mais, après le décès de son mari, elle se rend compte qu'elle ne pourra pas récupérer l'argent. Elle décide alors de jeter son dévolu sur Kurt, l'époux de Beth.